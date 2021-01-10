Raporlar AKP sözcülerini yalanlıyor : Türkiye 19 yılda 55 sıra geriledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) 2020 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı. Türkiye 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer alırken listenin son sırasında Kuzey Kore yer aldı.





RSF’NİN RAPORU ALTUN’U YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yayınladığı mesajında Türkiye’de basın özgürlüğünün AKP’den önceki dönemlere göre çok daha ileride olduğunu ileri sürmüştü. Ancak RSF’nin rakamları Altun’un açıklamalarıyla örtüşmedi. İlk kez 2002’de yayınlanan raporda Türkiye, 99’uncu sırada yer alıyordu. AKP’li yıllarda Türkiye 55 sıra geriye gitti.





CEZAEVLERİNDEKİ GAZETECİ SAYISI TAM BİLİNMİYOR

RSF’nin raporuna göre, Türkiye’de hâlâ 67 gazeteci ve medya çalışanı yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Bununla birlikte gerçek rakamın RSF’nin verdiği rakamdan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Çünkü RSF’nin kriterlerinde kimi isimler, örneği cemaat soruşturması kapsamında tutuklu ya da hükümlü olan gazeteciler, listeye dahil edilmiyor.





NORVER 1’İNCİ, KUZEY KORE SONUNCU

Amerika’nın Sesi’nde (VOA) yer alan habere göre RSF’nin yayınladığı endekste her zaman olduğu gibi Doğu Avrupa ve Orta Asya bölümünde yer verilen Türkiye’nin, Rusya gibi bölge ülkelerine ‘kötü örnek’ olduğu belirtildi.





Norveç

Finlandiya

Danimarka

Almanya

Fransa

Britanya

ABD

Japonya

Brezilya

Hindistan

Türkiye

Mısır

Kuzey Kore

Raporda, “Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın hemen hemen her yerinde güçlü insanlar haber ve bilgi üzerindeki hakimiyetlerini pekiştiriyor. Medyanın, özellikle de online medyadaki sansürün arttığı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’si da buraya dahil oluyor. Türkiye’nin endekste 157. sıradan 154. sıraya yükselmesi diğer ülkelerin düşmesinin bir sonucu’’ denildi.





TGS’YE GÖRE 67 GAZETECİ VE MEDYA ÇALIŞANI CEZAEVİNDE





Türkiye Gazeteciler Sendikasının 7 Ocak 2021’de güncellediği cezaevindeki gazeteciler listesine göre Türkiye’de 67 gazeteci ve medya çalışanı yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor.





“TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA OTORİTER”

24 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan 1. Yargı Paketi sayesinde gazetecilerin tahliye edilmesinin ‘geçici’ olduğunu vurgulayan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporu, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze töreni ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser adlı gazetecilerin Mart ayında tutuklanmasına da değiniyor.





ÖNDEROĞLU’NDAN ÇAĞRI

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu da Türkiye’nin basın özgürlüğü alanındaki karnesinin düzelmediğini söylüyor.





Önderoğlu, ‘‘RSF, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni ilk kez 2002 yılında yayınlandı. Türkiye endeksin yayınlandığı ilk yıl sıralamada 99. sırada yer aldı. İki yıl sonra 101. sıraya geriledi ve bir daha bu seviyeleri hiç göremedi. Son iki yıl 180 ülkenin bulunduğu endekste Türkiye 157. sıradaydı. Bu yıl, üç basamak yukarı çıkması ise Singapur, Ruanda ve Irak gibi ülkelerin gerilemesinden kaynaklanıyor. Birinci Yargı Paketi’nde ondan biraz fazla gazeteci serbest bırakıldı. Ancak iyileşmenin kalıcı olmadığını gördük. Türkiye, hukuk devletine yeniden sarılmadıkça, söz söyleme ve eleştirmeyi dokunulmaz bir hak olarak görmedikçe politik baskıyla yaygınlaşan korku iklimi gazeteciler kadar tüm özellikle internet üzerinden de tüm toplumu esir almayı sürdürecektir. Türkiye demokratik inşa sürecine geri dönmelidir’’ dedi.