iPhone 14 için lansman tarihi açıklandı

Şirket, Kaliforniya’daki genel merkezindeki Steve Jobs Theater’da düzenlenecek “Far Out” başlıklı bir sunum için davetiyeler gönderdi. Etkinlik yerel saatle sabah 10’da başlayacak. Şirket ayrıca, pandemi başladığından bu yana kullandığı bir yaklaşımı sürdürerek etkinliği web sitesinde canlı yayınlayacak.







Geçtiğimiz yıl 366 milyar dolarlık kazancının yarısından fazlasını bu cihazdan elde eden Apple için yeni bir iPhone’un lansmanı her zaman büyük bir önem taşıyor. Ancak bu yıl tüketici harcamalarında – özellikle akıllı telefon sektöründe – bir yavaşlama olduğundan şirketin alıcıları yeni ürüne ikna etmek için üzerinde ek bir baskı var.





Ayrıca Apple, önümüzdeki aylarda her zamankinden daha iddialı bir ürün sunumu planlıyor. 2023’ün ilk yarısına kadar yeni Mac’ler, iPad’ler, AirPods ve hatta bir karma gerçeklik kulaklığı bekleniyor.





TR724'ün haberine göre etkinlik, şirketin Haziran ayındaki geliştirici konferansında iOS 16, macOS Ventura ve diğer yeni yazılım özelliklerinin önizlemesinin yanı sıra Mac Studio, 5G iPhone SE ve yeni iPad Air için Mart ayında yapılan lansmanın ardından Apple’ın bu yılki üçüncü etkinliği olacak.





iPhone 14’lerin mini modelleri üretilmeyecek

Bloomberg News’in haberine göre Apple, 7 Eylül’deki sunumda 4 yeni iPhone 14 modeli ve Apple Watch’un 3 yeni versiyonunu duyurmayı planlıyor. Yeni iPhone serisi 2 standart versiyon ve 2 Pro model olarak ayrılmaya devam edecek. Ancak Apple ilk kez standart iPhone’un 6.7 inçlik büyük bir versiyonunu sunacak. Ayrıca iPhone 12 ve iPhone 13’te olduğu gibi mini bir model de sunmayacak.





Bu yılki geliştirmelerin büyük kısmı, yeni bir 48 megapiksel arka kamera, daha hızlı bir işlemci, iyileştirilmiş pil ömrü, video kayıt geliştirmeleri ve yeniden tasarlanmış bir ön kamera sistemi kazanacak olan iPhone 14 Pro serisine gelecek. Pro versiyonlarında, 2017’de iPhone X ile tanıtılan çentik kesimi, ön kamera ve Face ID sensörleri için delik ve hap şeklindeki kesiklerle değiştirilecek.





Apple Watch’a yeni özellikler geliyor

Yeni Apple Watch serisi, şirketin 2015’teki ilk sürümünden bu yana aygıtta yaptığı en büyük değişiklikleri temsil edecek. Buna Apple Watch SE’nin daha hızlı bir işlemciyle güncellenmesi de dahil olacak. Ayrıca vücut sıcaklığı sensörüne ve kadın sağlığı için yeni özelliklere sahip bir Apple Watch Series 8 modeli de olacak. Ve şirket, muhtemelen Apple Watch Pro olarak adlandırılacak yeni bir üst düzey sürüm çıkaracak.





Apple Watch Series 8 geçen yılki Series 7’ye benzeyecek olsa da, Pro versiyonu yeni bir tasarıma, biraz daha büyük bir ekrana ve daha büyük bir pile sahip olacak. Yeni cihaz daha sportif tüketicileri hedefleyecek ve daha sağlam bir titanyum malzemeden üretilecek.





Apple, Ekim ayı civarında iPad Pro ve giriş seviyesi iPad’in yanı sıra M2 Pro tabanlı işlemcilere sahip yeni Mac’ler için de önemli güncellemeler yayınlamayı planlıyor. Bu haftanın başlarında şirket, iPadOS’in iOS 16 sonrasına erteleneceğini söyleyen bir Bloomberg raporunu doğruladı. iPad yazılım güncellemesi Ekim ayında macOS Ventura ile birlikte yayınlanacak.