Samanyolu Haber /Gündem / Haciz polemiğinde Nebati'ye yüklendi: 'Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz' /25 Ağustos 2022 11:00

Haciz polemiğinde Nebati'ye yüklendi: 'Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin gece yarısı açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz.” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik ‘ödemeyin’ çağrısı ardından açıklama yapan Nureddin Nebati’ye sosyal medyadan seslendi. Kişisel Twitter hesabından icralık borçlara ilişkin devlet desteği verileceği haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım…” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 17:00’de Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin.” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından yaklaşık 6 saat sonra, gece 23:00 sıralarında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dayandırılan icralık borçlara ilişkin yeni bir düzenlemeye ilişkin haberler medyaya düştü. İki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği kaydedildi.
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