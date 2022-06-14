Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 14'ün kamera özellikleri sızdırıldı /14 Haziran 2022 14:30

iPhone 14'ün kamera özellikleri sızdırıldı

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili rapor yayımladı. Buna göre Apple, yeni modelde daha büyük lens kullanacak. İşte ayrıntılar...

SHABER3.COM

Bu yılın başlarında yayımlanan raporlarda, iPhone 14 özellikleriyle ilgili bazı iddialar yer alıyordu. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 kamera özellikleri ile ilgili söylentileri doğruladı.



ShiftDelete'in haberine göre; Sony, Apple iPhone ailesi için kamera sensörü tedarik etmeye devam edecek. Şirketin lens konusunda da Genius ve Largan ile çalışacağı belirtiliyor.

Ön kamera modulü için yeni bir çalışma yapan Apple, Cowell ve LG Innotek ile çalışacak. İlk kez Güney Koreli şirket olan LG ile ortaklık yürüten Apple, geçen aylarda birlikte çalışacaklarını açıklamıştı.

'SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK ÖN KAMERA GÜNCELLEMESİ'
Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle karşımıza çıkacak.

Yeni kameranın önemli ölçüde iyileştirileceğini belirten analist, mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuç elde edileceğinin altını çizdi. Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak.

ALTI PARÇALI LENS
Apple, iPhone 13 modelinde beş parçalı lens kullanmıştı. Şirketin iPhone 14 ön kamerasında daha kaliteli fotoğraf ve video için altı parçalı f/1.9 lens kullanacağı belirtiliyor.

Şirketin arka kameradaki iyileştirmeler iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için yapacağı belirtiliyor. YayıMlanan rapora göre Apple, 8K video kaydı imkanı sunan 48 Megapiksel geniş açılı kameranın iPhone 14 Pro’da kullanılacağını gözler önüne serdi.
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