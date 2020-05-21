Irak, IŞİD'in yeni liderini yakaladı

Irak İstihbarat Servisi, IŞİD'in kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Türkmen asıllı Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu.





Sputnik'in aktardığına göre, Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti. Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.





Ebubekir Bağdadi geçen Ekim ayında ABD tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye sınırına çok yakın bir noktada öldürülmüştü.