Irak istihbarat şefi: IŞİD, Türkiye'de yeniden toparlanıyor

Amerikan CNN Televziyonu'na röportaj veren Irak İstihbarat Başkanı Saad el Allaq, örgütün üst düzey dokuz lideri ile ilgili dosyaları Türkiye'ye verdiklerini, bu isimler arasında büyük paralara ulaşımı olan finansörlerün de bulunduğunu belirtti.







El Allaq, örgütün Suriye ve Irak'taki kamp ve hapishanelerde toplu kaçışlar planladığını, bu şekilde insan gücünü yeniden toparlamaya çalıştığını da vurguladı. Konu ile ilgili ciddi bir uluslararası çaba gerektiğinin altını çizen Iraklı istihbarat başkanı, bu kişilerin kaçarak kendi ülkelerine gidebilecekleri ve ülkeleri için büyük bir tehdit oluşturacakları uyarısında da bulundu.





Tahminlere göre Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelerde aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık on bin IŞİD savaşçısı bulunuyor. Yine SDG'nin kontrolündeki El Hul Kampı'nda ise 70 bin kadın ve çocuk bulunuyor ve bunların çoğu IŞİD ile bağlantılı ailelerden oluşuyor. Hem savaşçılar ve hem de kamplardaki aileler, örgüt Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra dahi birer saatli bomba olarak değerlendiriliyor.





El Allaq, CIA ile çalışmaya devam ettiklerini, örgütün kalan liderleri ile ilgili topladıkları bilgileri de ulaştırdıklarını belirtiyor.





Emir olarak bilinen IŞİD'in önde gelen isimlerinin yüklü miktarlarda paraları kontrol ettiklerini ve Türkiye'de yeni hücreler oluşturduklarını belirten el Allaq, IŞİD'in son kalesi Bağuz'un da bu yıl başında düşmesinden sonra bu kişilerin SDG'nin kontrolündeki bölgelerden rüşvet vererek geçtiklerini ve bu şekilde Gaziantep'e ulaştıklarını aktarıyor.





El Allaq, 'Örgütün bazı önemli liderleri kuzeye, yani komşu ülke Türkiye'ye ve sınır komşusu Gaziantep gibi şehirlere geçtiler. Türk-Suriye sınırındaki bölgeleri gizlice geçen bu kişilerin ellerinde yüklü miktarlarda para olduğu için, kaçakçılara kolaylıkla ulaşabildiler.' diyor.





Bu kişilerin IŞİD'e eleman temin etmek için kilit rol oynadıklarını aktaran Iraklı İstihbarat başkanı, örgütün tutuklu elemanlarına ulaşabilmek için 'Parmaklıkları Kırma' kod adıyla hapishanelere baskınlar düzenlemeyi planladıklarını ve oralarda yeniden yapılanmaya çalıştığını öne sürüyor.





Türkiye'ye teslim edilen dosyalarda ismi geçen iki kişi Hayrullah Abdullah Fatthi ve Hüseyin Ferhan Asslebi el Cumayli Irak'ın da arananlar listesinde bulunuyor ve en iyi bomba yapan kişiler olarak biliniyor.





Türk yetkililer iddiaları araştırdıklarını açıkladı.





Türkiye, Bağdadi'nin Ekim ayında öldürülmesinden sonra kendi güvenlik güçlerinin belirlediği isimlere yönelik son günlerde artan bir şekilde operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar yakalananlar arasında Bağdadi'nin kız kardeşi, eşlerinden biri ve ailenin diğer üyeleri de bulunuyor. Türk yetkililer geçtiğimiz günlerde örgüte kompleks para transferleri gerçekleştirdiğini öne sürdükleri 42 kişiyi de yakalamıştı.





Anadolu Ajansı yakalananlar arasında örgütün finans işlerini yürüten önde gelen bir ismin de bulunduğunu, örgüte ait milyonlarca dolar paranın dondurulduğunu duyurdu.





Avrupa ülkeleri kamp ve hapishanelerde bulunan kendi vatandaşlarını geri almak istemediğinden dolayı bu kişilerin IŞİD'in beyin yıkama faaliyetlerine daha fazla maruz kaldıkları belirtiliyor.





El Allaq, IŞİD'in geniş taraftar kitlesine sahip bölgelerde kontrolü yeniden ele alması durumunda bunun sonuncunun felaket olabileceği uyarısında da bulunuyor.