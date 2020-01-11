Samanyolu Haber /Gündem / Irak Kürdistan Yönetimi ile ABD enerji güvenliğinde anlaştı /11 Ocak 2020 10:06

Irak Kürdistan Yönetimi ile ABD enerji güvenliğinde anlaştı

ABD ile Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi arasındaki ortak çalışmalarında bölgenin enerji güvenliğine öncelik tanınması konusunda anlaşmaya varıldı.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Erbil-Washington ilişkileri ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Bakan Dan Brouillette ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Sayın Dan Brouillette ile ABD-Kürdistan Bölgesi enerji ilişkilerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD'nin Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektöründeki yatırımını artırmak adına ilişkilerimizi devam ettirerek birlikte çalışmak için temas halinde kalacağız.”

Rudaw'ın haberine göre, ABD Enerji Bakanlığı’nın Başbakan Barzani ile Dan Brouillette’in yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD enerji şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla rol almaları için çalışacakları belirtildi.

Enerji Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Enerji Bakanı ile Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin enerji güvenliğinin artırılması konusunun ortak çalışmalarda öncelik verileceği yönünde anlaştı" ifadeleri yer aldı. 
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