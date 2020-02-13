Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı /13 Şubat 2020 22:18

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Irak'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse füze saldırısı düzenlendi.

SHABER3.COM

AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse füze saldırısı düzenlendi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre saldırının Kerkük'teki ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne düzenlendiği belirtildi. 

Üsse son olarak 27 Aralık 2019'da katyuşa füzesi ve havan topu saldırısı düzenlenmiş, üsteki 1 ABD askeri ölmüştü.

ABD saldırının ardından önce Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayları milislerini hedef almış ve bir hafta sonra 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi İkinci Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis'in de içlerinden olduğu çok sayıda kişiyi öldürmüştü.

ABD'nin Kasım Süleymani ile El Mühendis'i öldürüşünün 40. gününde bugün Bağdat Havalimanı'na iki komutanın büyük bir posteri asılmış ve burada anma gösterileri yapılmıştı.
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