Samanyolu Haber /Dünya / İran camileri ve okulları kontrollü olarak açıyor /03 Mayıs 2020 13:05

İran camileri ve okulları kontrollü olarak açıyor

Koronavirüs pandemisinin Ortadoğu'daki merkezi olma konumundan çıkan İran, vaka ve ölüm sayısındaki düşüş eğiliminin ardından önlemleri gevşetiyor. Ruhani hükümeti, istikrarlı şekilde korona vakası görülmeyen bölgelerde cami ve okulları yeniden açacağını duyurdu.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadete açılacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısına başkanlık eden Ruhani, "133 az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim biriminde yarın itibarıyla camilerin ibadete açılması ve bu yerlerde cuma namazının kılınması kararını verdik" dedi.

133 yerleşim biriminin nereler olduğunu belirtmeyen Ruhani, sözkonusu camilerde cemaatin sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini hatırlattı. Bu bölgelerde okulların 16 Mayıs'ta açılmasının planlandığını da duyurdu.

Nisan sonunda Tahran'dan camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak toplu namaz kılındığına dair görüntüler gelmişti.

İran hükümeti daha önce şehirlerarası yolculuklara ve AVM'lerin açılmasına da izin çıkardı.

Pandemi nedeniyle mart ortasında camileri kapayıp toplu ibadetleri yasaklayan Ruhani, 26 Nisan'da Kovid-19'la mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulamasına geçildiğini, 14 gün boyunca yeni vaka görülmeyen ve virüs kaynaklı ölüm olmayan bölgelerin az tehlikeli veya beyaz bölgeler olarak nitelendirileceğini açıklamıştı.

19 Şubat'ta Kum kentinde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü İran'da dün itibarıyla teyitli vaka sayısı 96 bin 448'e, ölü sayısı 6 bin 156'ya ulaştı. Uzmanlar ikinci salgın dalgası uyarısı yaparak önlemlerin hızla gevşetilmesine karşı çıkıyor.
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