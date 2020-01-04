İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD en ağır suçu işledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Kasım Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.







Süleymani'nin eşine ve çocuklarına baş sağlığı dileyen Ruhani, "ABD'nin işlediği bu suç, tarihte İran halkına karşı işlenen en büyük suç olarak yerini alacak. ABD'liler nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. Bugün değil ama ilerleyen zamanda sonuçlarını görecekler" dedi.





Ruhani, İran'ın yurt dışındaki askeri operasyonlarından sorumlu olan Süleymani'nin sadece ülkesinin değil, aynı zamanda Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Afganistan gibi bölge ülkelerinin de güvenliği için hizmet ettiğini savundu.





Ruhani, "Süleymani'nin kaybını telafi etmek kolay değil, zira o sadece bir askeri komutan ve kritik operasyonların mimarı değil, aynı zamanda son derece yetenekli bir politikacı ve stratejistti" diye ekledi.