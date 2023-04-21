Samanyolu Haber /Dünya / 'İran Donanması, ABD denizaltısını taciz etti' iddiası doğru mu? /21 Nisan 2023 07:43

'İran Donanması, ABD denizaltısını taciz etti' iddiası doğru mu?

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, yaptığı açıklamada, İran Donanmasının Körfez'e giren bir ABD denizaltısını yüzeye çıkmaya zorladığını söyledi, ancak ABD Donanmasının Beşinci Filosu böyle bir olayın gerçekleşmediğini belirterek İranlı Amiral'i yalanladı.

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İrani, yaptığı açıklamada, "ABD denizaltısı su altında ilerliyordu, ancak İran denizaltısı Fatih onu tespit etti ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerken yüzeye çıkmaya zorlamak için manevralar yaptı. Ayrıca karasularımıza da girmişti ancak ... uyarıldıktan sonra rotasını düzeltti." dedi.

Amerikan denizaltısının sessiz sedasız geçmek için ve de tespit edilmemek için bir gayret içerisinde olduğunu söyleyen İrani, "Bu denizaltı, tüm kapasitelerini kullanarak, tam bir sessizlik içinde ve tespit edilmeden geçmek için elinden geleni yapıyordu. Sınırımızı ihlal ettiği gerçeğini kesinlikle uluslararası kurumlara yansıtacağız." şeklinde konuştu.

İrani, "Amerikalılar önemli bir deniz yolunda uluslararası hukuku neden ihlal ettiklerini açıklamalıdır. Bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğine dair uyarı, İran Donanmasının ABD'ye yaptığı son uyarıdır. Bu tehlikeli eylemin hesabını vermeleri için ABD denizaltısının eylemini uluslararası mercilere yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Bahreyn'de bulunan ABD Donanması Beşinci Filosu ise İran'ın "dezenformasyon" olarak nitelendirdiği haberini yalanladı.

İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?
Komutan Timothy Hawkins Reuters'a, "Bir Amerikan denizaltısı bugün ya da yakın bir zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmadı." açıklamasında bulundu.

Tahran yönetimi, 2 Nisan'da da ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.
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