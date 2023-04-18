Samanyolu Haber /Dünya / İran Suudi arabistan ilişkilerinde sürpriz gelişme /18 Nisan 2023 07:35

İran Suudi arabistan ilişkilerinde sürpriz gelişme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i resmi olarak Tahran’a davet ettiklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin başladığını, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların faaliyete geçirilmesi sürecinde olduklarını belirtti.

İranlı Sözcü, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ülkesine davet ettiğini hatırlatarak İran’ın da aynı daveti resmi olarak Kral Selman'a yaptığını kaydetti.

Tahran-Riyad anlaşmasına dikkati çeken Kenani, İran'ın kendisi ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkiler kurmak isteyen tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kenani, iki ülke büyükelçiliklerinin anlaşma tarihi itibarıyla iki ay içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü aktardı.

İran ve Suudi Arabistan'dan büyükelçiliklerin karşılıklı açılması kararı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Orta Doğu'nun iki ezeli düşmanı olarak görülen Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

İki ülke heyetleri, gerekli çalışmaları yapmak, diplomatik misyonları faaliyete geçirmek için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti.

Reisi, Suudi Arabistan'ın ziyaretini kabul etti ancak tarih belirtilmedi, 87 yaşındaki Kral Salman'ın Tahran'ın davetini kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Zira sağlık sorunları bulunan Kral Salman, 2019'dan bu yana ülke dışına çıkmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Suudi arabistan ilişkilerinde sürpriz gelişme Sonraki Haber >>

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:57:03