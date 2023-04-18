YSK, seçmen ve sandık sayılarını açıkladı

Yener, bugünkü basın açıklamasında, seçim takvimi uyarınca itiraz ve adres değişikliği süreci sona erdikten sonra seçmen kütüklerinde yapılan son inceleme kapsamında 16 Nisan itibariyle sayısal bilgileri paylaştı.



YSK Başkanı Yener’in 5 Nisan’da açıkladığı 3 milyon 286 bin 258’i yurtdışında olmak üzere toplam seçmen sayısı 64 milyon 191 bin 285 iken bunun azaldığı görüldü.



YSK yönetimi, ölüm ve seçmen olma hakkını kaybedecek şekilde hapis cezası hükmü kesinleşmesi gibi durumlar yaşanması nedeniyle 14 Mayıs ve olası ikinci tur günü 28 Mayıs’a kadar seçmen sayısında az da olsa değişiklik olabileceğini işaret etti.



Deprem bölgesinde inceleme



YSK Başkanı Yener, seçmen kütüğüne itiraz süreciyle ilgili “Yurt içinde 600 bin küsura yakın seçmenin askı süresi içinde kayıplarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde e-devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı” dedi.



YSK’nın deprem bölgesinde oy kullanım sürecinde aksaklık olmaması için incelemesini sürdürdüğünü ve haftaya Şanlıurfa ile Adıyaman’da inceleme yapılacağını belirten Yener, seçim öncesinde “En son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım” bilgisini verdi.



Kamuoyunda seçmen listesiyle ilgili iddialara karşılık Yener, “Seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır” ifadesini kullandı.



YSK BaşkanıYener’in aktardığı bilgilere göre Türkiye’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde toplam 64 milyon 113 bin 941 yurttaş oy kullanacak. Bu seçmenlerden 3 milyon 416 bin 98 yurttaş yurtdışında yaşıyor.



Sayılarla seçimlerde genç seçmen faktörü



Türkiye’nin en son 2019’daki yerel seçimler sonrasında 18 yaşını doldurarak seçmen yeterliliğine sahip olan ve 14 Mayıs gününde ilk kez oy kullanacak seçmen nüfusu ise, yurtiçinde 4 milyon 904 bin 672 kişi ve yurtdışında 277 bin 646 kişi olarak açıklandı.



Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs’ta ikinci tura kalırsa genç seçmen faktörü yeniden etkisini gösterecek. 14 Mayıs günkü toplam seçmen sayısına 18 yaşını yeni dolduracak gençler eklenecek. Bu kapsamda 12 Mayıs günü ilaveten yurtiçinde 47 bin 523 yurttaş ile yurtdışında 2 bin 435 yurttaş ilk kez oy kullanacak.



Dolayısıyla 49 bin 958 yeni seçmen eklenmesiyle birlikte 28 Mayıs günü için toplam seçmen sayısı 64 milyon 163 bin 899 yurttaş olacak görünüyor.



Seçmen kütüğünde cinsiyet dağılımı nasıl?



Türkiye’de 14 Mayıs günü yurtiçinde oy kullanabilecek seçmenlerden 30 milyon 710 bin 790 kişi yani yüzde 50,6’sı kadın ve 29 milyon 987 bin 53 kişi yani yüzde 49,4 erkek olarak açıklandı.



Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 595 bin 158 kişi yani yüzde 46,7’si kadın ve 1 milyon 820 bin 940 kişi yani yüzde 53,3’ü erkek olarak kaydedildi.



Ortopedik veya görme engelli seçmen sayısı ise 989 bin 543 kişi olarak paylaşıldı.



Seçmenlerden 3 milyon 180 bin 802’sinin de 75 yaş ve üzerindeki yaşta olduğu bilgisi de aktarıldı.



Cezaevinde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı ise 53 bin 172 kişi olarak ve cezaevlerindeki sandık sayısı ise 337 olarak belirtildi.



Yurtiçi ve yurtdışı sandık sayıları da açıklandı



Engelli ve yaşlı yurttaşlar için bu seçimde 534 seyyar sandık olacağı açıklanırken, bu şekilde oy kullanmayı talep etmiş yurttaş sayısı 6 bin 215 olarak açıklandı.



Türkiye genelinde seçimler için 973 ilçe bünyesinde 191 bin 884 sandık kurulacak. Sandık sayısı eğer deprem bölgesiyle ilgili ilave düzenleme gündeme gelmezse 28 Mayıs’ta değişiklik göstermeyecek.



Yurtdışında ise en az 500 seçmen yaşaması şartıyla bu seçimlerde 74 ülkede, 694 sandık kurulacak.