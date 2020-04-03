Samanyolu Haber /Gündem / İran ve İspanya'da ölümler artıyor /03 Nisan 2020 14:03

İran ve İspanya'da ölümler artıyor

İspanya'da Kovid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı. İran'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aşmışken hayatını kaybeden kişi sayısı da 55 bine yaklaştı.

İran'da Ölü Sayısı 3 Bin 294'e Yükseldi

Salgının dünya genelinde en etkili olduğu ve gerçek rakamların saklandığı eleştirisinde bulunulan İran'da, açıklanan verilere göre son 24 saatte 134 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece İran'da resmi rakamlara göre ölü sayısı, 3 bin 294'e yükseldi. Ülke genelinde açıklanan toplam vaka sayısı da 53 bin 183'e ulaştı.

İspanya'da Son 24 Saatte 932 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Avrupa'da İtalya'yla birlikte Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülke olan İspanya'da, bir günde 932 kişi daha hayatını kaybetti. Son açıklanan verilerle birlikte İspanya'da, toplam ölü sayısı 10 bin 935 kişiye yükseldi. Öte yandan ülke genelinde tespit edilen vaka sayılarındaki artış da devam ediyor. İspanya'da bugün itibariyle tespit edilen vaka sayısı, 117 bin 710 kişiye ulaştı. Ülke genelinde tedavi olarak hastanelerden taburcu edilen hasta sayısının da 30 bin 513 kişi olduğu açıklandı.


"Dünya Genelinde Vaka Sayısı Aslında 10 Milyona Ulaşmış Olabilir"

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 1 milyonu aştı. Avustralya Sağlık Bakanlığı yetkilileriyse bu rakamın 10 milyon olabileceği tahmininde bulundu. Avustralya Sağlık Bakanı Brendan Murphy, bunun test yapılarak tespit edilen kişi sayısı olduğunu asıl rakamın bunun 5 ya da 10 katı olabileceğini söyledi. Murphy, "Dünya genelinde 1 milyon vakayı geçtik. Ancak asıl rakamın bunun 5 ya da 10 katı olduğuna inanıyoruz" dedi. Öte yandan Avustralya'da şu ana kadar 5300 vaka tespit edildi ve 28 kişi de hayatını kaybetti.
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