Samanyolu Haber /Gündem / İran'da okullar 20 Mart'a kadar tatil edildi /05 Mart 2020 13:44

İran'da okullar 20 Mart'a kadar tatil edildi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi. Kum kentinde ise koronavirüs ile mücadele kapsamında devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için 7 Mart'ta tatil edilecek.

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İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi. 

Kum'da kamu kurumları 1 gün tatil edilecek
Mehr Haber Ajansı'na göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, hafta sonu kentin sokak ve caddelerinde de aynı işlemin yapılacağı gerekçesiyle halktan evlerinden çıkmamaları istendi. 

'Ölü sayısı 107'ye yükseldi'
Öte yandan, ülkede koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.
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