İran'daki uçak krizi: 30 gözaltı

İran’ın, Kasım Süleymani suikastına misilleme yapıldığı sırada yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı uçakla ilgili bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı. İran yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, Tahran Havalimanı’ndan kalkan Ukrayna uçağının düşürülmesinde rolü olan yaklaşık 30 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bu sabah yaptığı konuşmada, uçağın düşürülmesini ‘affedilmez bir hata’ olarak niteledi. Ruhani, “Bu affedilmez bir hataydı. Uçağın düşmesinden sadece bir kişi sorumlu tutulamaz” dedi.

RUHANİ: AFFEDİLMEZ BİR HATA





İran Cumhurbaşkanı, “İran silahlı kuvvetlerinin hatalarını itiraf etmeleri iyi bir ilk adım. Bunun bir daha yaşanmayacağının teminatını vermeliyiz” ifadelerini kullandı. Ruhani, kendi hükümetinin de sorumlu olduğunu söyledi.





176 kişiyi taşıyan Ukrayna Havayolları’na ait uçak, geçtiğimiz hafta, İran’ın Irak’taki Amerikan hedeflerini vurduğu sırada düşürülmüştü. İran yönetimi, kısa süre sonra uçağın füzeyle yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etmişti.