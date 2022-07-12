Samanyolu Haber /Dünya / "İran'dan Rus ordusuna destek" iddiası /12 Temmuz 2022 00:37

"İran'dan Rus ordusuna destek" iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'ın Rusya'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu çok sayıda insansız hava aracı sağlamayı planladığını söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'ın Rusya'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu çok sayıda insansız hava aracı sağlamayı planladığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna operasyonu için Moskova'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde bilgi olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde açıklamalarda bulunan Sullivan, "Bizim tarafımızda, İran hükümetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin temmuz ayı içinde başlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Sullivan, İran'ın Rusya'ya halihazırda herhangi bir insansız hava aracı teslim edip etmediğinin belirsiz olduğunu belirtti.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İran'dan Rus ordusuna destek" iddiası Sonraki Haber >>

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:24