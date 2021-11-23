Samanyolu Haber /Gündem / İş dünyası da kalıcı yaz saati uygulamasına karşı /23 Kasım 2021 14:08

İş dünyası da kalıcı yaz saati uygulamasına karşı

İş dünyası, ihracat ve ithalatta yaşanan zorluklara dikkat çekti. Çalışanların motivasyonlarının kırıldığını belirten iş dünyası temsilcileri, uygulamanın kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

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Vatandaşlar kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterirken iş dünyasından da benzer tepkiler geliyor. İhracat ve ithalatta yaşanan zorluklara dikkat çekerken çalışanların motivasyonlarının kırıldığını da belirterek uygulamanın kaldırılması gerektiğini dile getiriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinasyon Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa ile mesafe yakınlığı avantajının kalıcı yaz saati uygulaması ile kaybedildiğini belirtti.

“İhracat yapıyorsanız ihracat yaptığınız pazarla uyumlu olmanız gerekiyor” diyen Eskinazi, 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için saat dahil birçok konuda Avrupa pazarına uyumlu hale gelmemiz gerektiğini söyledi. Eskinazi şöyle konuştu: “Akdeniz ve İspanya gibi ülkeler sabah 10, akşam 7-8 aralığında çalışıyor. Kalıcı saat uygulaması sebebiyle bu pazarda iş yapan arkadaşlarımızın işi Türkiye saati ile akşam 22.00’de bitiyor. Telekomünikasyonun bu kadar geliştiği bir dönemde saatimizin bu kadar geri olması kabul edilemez. Ayrıca çalışanların ruh sağlığı da etkileniyor. Yaşam karanlıkta başlıyor.”

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel ise şunları söyledi;

“Ortak çalışma süremiz düşünce otomatikman ticaretimiz de düşüyor. Ya da gece çalışıyoruz, mesai saatlerimiz uzuyor. Bir de fabrikalarda sabah gün ağarmadan başlıyoruz, akşam gün batınca çıkıyoruz bunun da çalışma motivasyonuna bir etkisi oluyor tabii.”
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