Samanyolu Haber /Gündem / İş makinesi tramvay hattının telini kopardı, seferler durdu /01 Ocak 2020 22:59

İş makinesi tramvay hattının telini kopardı, seferler durdu

İstanbul'da bir iş makinesinin yanlışlıkla T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının telini koparması sonucu bölgedeki seferler durdu.

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T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Katener telinin kopmasının ardından ekipleri telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Tellerin kopmasına ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır.”

Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.
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