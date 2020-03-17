IŞİD'den örgüt üyelerine ilginç talimat: Avrupa'ya gitmeyin, ellerinizi yıkayın

IŞİD yönetimi örgütün Al Naba adlı haber bülteninde taraftarları için yeni bir bildiri yayımladı. "Salgın hastalıklardan korunma ve alınması zorunlu olan önlemler" başlıklı bildiride taraftarlarına seslenen IŞİD, içerisinde hadislerinin de bulunduğu tavsiye nitelikli bazı kurallar paylaştı.







Bildiriye göre sağlıklı olan IŞİD militanlarının salgın hastalıkların görüldüğü Avrupa ülkeleri gibi bölgelere gidilmemesi gerektiği, ellerin düzenli bir şekilde yıkanması, enfekte olan militanlarınsa bulundukları yerlerde kalmaları ve hastalıklarını başkalarına bulaştırmamaları gerektiği yazıyor.





Bunun yanında militanlardan esnerken ya da aksırırken ağızlarını kapatmaları gerektiği ve su içilen kap ya da sürahilerin ağızlarının kapalı olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.





Hala Orta Doğu ve Avrupa'daki faaliyetlerine devam eden, ancak yapılan operasyonlar sonrası büyük darbe alan IŞİD, Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Endonezya gibi ülkelerde faal durumda. Örgütün Avrupa'da da hatırı sayılır bir sempatizan kitlesine sahip olduğu biliniyor.







Tüm dünyayı etkisi alan ölümcül koronavirüsü sebebiyle Avrupa ülkelerinde son iki ayda çoğunluğu İtalya'da olmak üzere 3 bine yakın kişi hayatını kaybederken, 50 bini aşkın kişi de enfekte oldu.





Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söylemiş ve yetkililerin aldıkları önlemleri sıkılaştırması gerektiğini ifade etmişti.



