Samanyolu Haber /Gündem / İşini geri istiyor diye önce emekli maaşına bloke sonra eve haciz /14 Aralık 2021 14:32

İşini geri istiyor diye önce emekli maaşına bloke sonra eve haciz

KHK’yla öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Acun Karadağ, işini geri istediği eylemleri nedeniyle kendisine “kabahatler kanunundan” kesilen cezalar nedeniyle emekli maaşına bloke, evine de haciz konulduğunu duyurdu.

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KHK mağduru Acun Karadağ, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, evine de haciz konulduğunu belirtti. Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Acun Karadağ, daha önce de işini geri istediği sokak eylemleri nedeniyle kendisine kesilen cezalar gerekçe gösterilerek emekli maaşına bloke konulduğunu daha önce duyurmuştu. 
 
‘SAF KÖTÜLÜK’

Yaşananları ‘saf kötülük’ olarak değerlendiren Karadağ, şu ifadeleri kullandı: “Dostlar maaşıma konulan bloke kalkmadığı gibi henüz borcunu ödediğim mütevazı evim üzerine de haciz konulduğunu öğrendim. Sabah gittim, gelir idaresi emniyet iptal edilen cezalarınızın dava kararlarını bize göndermedi diyor. Saf kötülük! Parayı ödeyip davaya öyle devam etmeliyiz!”



Karadağ, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eylemleri sebebiyle bir süre cezaevinde de kalmıştı. Sosyal medyada birçok kişi Acun Karadağ’a destek ve dayanışması mesajı verdi.
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