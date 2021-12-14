Erdoğan döneminde 211 bin 523 kişi ifade özgürlüğünden yargılandı

Adalet İçin Hukukçular İnsan Hakları Komisyonu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Türkiye’de İfade Özgürlüğü” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre 2014-2020 yılları arasında 211 bin 523 kişi düşünce ve ifade özgürlüğü hakları kapsamında soruşturma geçirdi.







RESMİ RAKAMLAR DERLENDİ





Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerinin derlendiği raporda “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu”, “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu”, “Suçu ve Suçluyu Övme Suçu”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Suçu”, “Terör Örgütü Propagandası Suçu” kapsamında yapılan yargılamalar ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararları incelendi.





SORUŞTURMALAR 35 KAT ARTTI





Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmalarının 2015-2017 yılları arasında, 2012-2014 yıllarına göre 35 kat arttığına dikkat çekilen raporda, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bugüne kadar yüzlerce insanın tutuklandığı, cezaevlerinde diğer suç tiplerinden ayrı Cumhurbaşkanına hakaret koğuşları açıldığı belirtildi.





Rapora göre, 2020 yılına kadar sayısal verilerde katlanarak artış gözlenmiş olup sadece 2020 yılında bir önceki yıl verilerinden bir miktar eksilme yaşandı. Bunun nedeni ise şöyle açıklandı: “İfade özgürlüğünün alanının genişlemesi değil aksine toplumda gözaltına alınma ve tutuklanma korkusunun yaygınlaşması. Cumhurbaşkanıyla ilgili konuşma, sosyal medyada paylaşım ve benzeri şekillerde ifadelerden sakınma ve hatta oto sansürün gelişmesinin etkisi olduğu gözlemlenmektedir.”





Rapora göre AYM’nin ifade özgürlüğü kapsamında verdiği hak ihlali kararı sayısı 2014-2020 yılları arasında 1480. Bu sayı 2014 yılında 8 iken 2020 yılında 76 kat artarak 605’e ulaştı.







