Samanyolu Haber /Gündem / 'İşkence izlerinin kaybolması için gözaltı süresi 30 gündü' /19 Ocak 2020 11:22

'İşkence izlerinin kaybolması için gözaltı süresi 30 gündü'

15 Temmuz’un ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede işkence gören sürgün Albay Hüseyin Demirtaş: “Özel hazırlanmış işkence odaları var. Makatınıza cop sokup bağırsaklarınızı patlatıyorlar.”

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Ahmet Nesin’in YouTube kanalına konuk olan Albay Demirtaş, yurt dışında görev yaparken 15 Temmuz’da nasıl tuzağa çekildiğini anlattı. Ankara’da kurulan işkence odalarından söz eden Demirtaş, “Makatınıza cop sokuyorlar, bağırsaklarınızı patlatıyorlar” dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Yurt dışındasınız. Genelkurmay’dan arayıp sizi üç günlük toplantı için çağırıyorlar. Aldığınız askeri terbiye gereği uçağa atlayıp dönüyorsunuz. Genelkurmaya gidiyorsunuz. Sizi orada Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı infaz timi bekliyor. Genelkurmayda, ‘Sizinle görüşmek isteyen biri var’ diyerek aşağıya gönderiyorlar. Toplantıya gireceğinizi sanıyorsunuz. Ancak infaz timi sizi görünce hemen kelepçeliyor. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünde TEM ya da KOM şubeye götürüyorlar. Oralarda özel hazırlanmış işkence odaları var. Oralarda işkence ediyorlar. Makata cop sokuyorlar, bağırsaklarınızı patlatıyorlar. Karşınızdaki tahtaya isimler yazıp ‘bunların terörist olduğunu söyleyeceksin’ diyorlar. O günlerde gözaltı süresinin 30 gün olmasının nedeni de işkenceydi. İşkence nedeniyle oluşan izlerin kaybolması için gözaltı süresini 30 gündü.”

İşte Nesin’in sürgün albay ile yaptığı söyleşi:


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