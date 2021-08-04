Samanyolu Haber /Dünya / İskoçya’da adaların nüfusunu artırma planı /04 Ağustos 2021 21:21

İskoçya’da adaların nüfusunu artırma planı

İskoç hükümeti, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik hazırlanan plan kapsamında adalara taşınacak 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin (585 bin TL) verileceğini duyurdu.

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İskoçya’da hükümet, adalarda göç nedeniyle nüfusun gittikçe azalması üzerine harekete geçerek bölgeye yerleşecek kişilere yönelik hazırladığı teşvik planını açıkladı.

Hazırlanan teşvik planı kapsamında adaya yerleşecek 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin (yaklaşık 585 bin TL) verileceği duyurulurken, programa 5 milyon sterlin bütçe ayrıldığı belirtildi. Adaya yerleşenlere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındakilere ya da ailelere verileceği ifade edildi.

MEVCUT OTURANLARA DA TEŞVİK GÜNDEMDE

Bu parayla kişilerin adalarda kalıcı yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla ev satın alması, inşa etmesi ve iş kurması hedefleniyor. Ayrıca halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de teşvik verilebileceği aktarıldı.

Hükümet, söz konusu girişim ile nüfusu 20 binin altında olan 93 adanın çoğunda gençlerin iş için büyükşehirlere gitmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Planın nasıl uygulanacağına dair görüşmeler ise 24 Ekim’e kadar sürecek.
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