İslamcı takke düştü: Evet içtik!

Gazeteci Ali Bayramoğlu, bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevini üstlenen ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafıyla ilgili konuştu.





Firari Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağının kullanan isimler arasında eski Bakan Egemen Bağış’ın da olduğu iddia edilirken bu fotoğrafın devlet uçağında çekildiği belirtildi.





Bağış’la aynı karede yer alan gazeteci Ali Bayramoğlu, ilgili kareye ilişkin açıklama yaptı.





Serbestiyet'e konuşan Bayramoğlu, uçağın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiasına ilişkin "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" dedi.





32 BİN LİRALIK İÇKİ





Bu arada içilen içkinin fiyatı da astronomik. Aykırı’nın haberine göre; Egemen Bağış’ın fotoğrafında yer alan şampanyanın güncel fiyatı 32 bin TL.