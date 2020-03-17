Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Saymaz da Hürriyet gazetesinden kovuldu /17 Mart 2020 14:11

İsmail Saymaz da Hürriyet gazetesinden kovuldu

İsmail Saymaz'ın 18 yıldır çalıştığı Hürriyet Gazetsinden kovuldu

SHABER3.COM

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı sonrası .

Saymaz, Hürriyet'ten ayrılık haberini kişisel Twitter hesabından duyururken, "Bugün Hürriyet gazetesiyle yollarımızı ayırdık. 18 yıl önce bir üniversiteli olarak girdiğim bu binadan yetişkin bir gazeteci olarak ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

Saymaz, "Birlikte çalıştığım, muhabirinden şoförüne, herkese teşekkür ederim. Sizlerden ve okurlarımdan çok şey öğrendim. Hakkınızı helal edin" diye de ekledi.

Saymaz, bina önünde çekilen hatıra fotoğrafını da paylaştı.


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