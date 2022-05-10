Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması /10 Mayıs 2022 17:04

İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması

Gezi Parkı Davası'nın AKP’den aday adayı olan hakimi Murat Bircan'ın eşinin Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda itirafçı olduğunu yazan gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

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Gezi Parkı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimlerinden Murat Bircan'ın Samsun'da AKP’den milletvekili aday adayı ve Bafra Belediyesi'nde yönetici olduğu, iki yıl önce avukatlıktan yargıya geçtiğini yazan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saymaz, "Gezi Parkı Davası’nda AK Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin F...’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı. Perşembe günü avukatımla ifadeye gideceğim" dedi.

"GAZETECİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"
Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan soruşturmaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: 

"Türk yargısının alacakaranlık kuşağı.Gezi Davası'nda Osman Kavala’ya ve Taksim Dayanışması'na ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP’li eşi cemaat şüphelisi hakim bulunması sorun değil ama bunu  haber yapmak suç. Delilsiz / dayanaksız Gezi Davası'nda oyçokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP’den aday adayı olmuş üye hakimin eşi hakkındaki F... soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek. Gazetecilik yapmak suç değildir."
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