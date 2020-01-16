Samanyolu Haber /Gündem / İSMEK'in Kürtçe kurslarına en çok talep bakın hangi ilçeden geldi /16 Ocak 2020 22:21

İSMEK'in Kürtçe kurslarına en çok talep bakın hangi ilçeden geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu olan İSMEK tarafından başlatılan Kürtçe kurslarına verilen kontenjanların iki katı kadar talep geldiği ifade edildi.

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İSMEK tarafından açılan Kürtçe kurslarına 24 saat içinde yapılan başvurular kurumun açtığı kontenjanın iki katını aştı. İstanbul'da 4 ilçede açılan ve toplam 140 kontenjanlık Kürtçe kursuna 24 saat içerisinde 321 kişi başvurdu. 

T24'ten Özcan Şahin'in haberine göre İSMEK tarafından İstanbul'da başlatılan Kürtçe kursları için Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Şişli ilçelerinde toplam 6 derslik açıldı. Açılan dersliklerin kontenjanı 20 ile 25 kişi arasında değişirken, başvuru sayısı ise dersliklerin kontenjanlarının iki katını aştı. Kurs için yapılan başvurularda en yüksek orana sahip ilçe ise Şişli oldu. 

İşte İSMEK tarafından açılan kurslar ve kontenjan-başvuru oranı:

Başvuru oranının en yüksek olduğu Şişli'de 2 derslik açılırken, 50 kişilik kontenjan için 169 kişi başvurdu. 



Bağcılar'da açılan 20 kişilik bir derslik için 39 kişi başvurdu. 



Esenyurt'ta biri 20 biri de 25 kişilik olmak üzere 2 derslik açılırken kursa 50 kişi başvurdu.



Fatih'te bir derslik açılırken 25 kişilik kontenjan için 63 kişi başvurdu. 



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