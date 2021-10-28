Samanyolu Haber /Gündem / 'İsmini yazıp midenizi bulandırmak istemediğim troliçe' /28 Ekim 2021 12:18

'İsmini yazıp midenizi bulandırmak istemediğim troliçe'

Son dönemde AKP'ye muhalif paylaşımlar yapan gerici yazarlardan Adem Özköse ile Sabah yazarı Hilal Kaplan sosyal medyadan kavgaya tutuştu.

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Uzun yıllar AKP destekçiliği yapan isimlerden Adem Özköse, son dönemde bazı Cemaat üyeleriyle ilgili yaptığı "hukuksuzluk" paylaşımları dolayısıyla Hilal Kaplan'ın hedefi oldu.

Kaplan, Özköse'nin musluğunun kesildiğini, bu nedenle Erdoğan karşıtlığına direksiyon kırdığını söylerken, Özköse ise Kaplan için, "Yıllarca F***'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları sadece kadın türünün değil; insanlık türünün yüzkarası olan troliçe ablaları ve Suheyb abilerinden aldıkları emirle şahsıma yönelik saldırıya geçmişler" dedi.
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