Samanyolu Haber /Dünya / İspanya aşı olanlara kapısını açıyor /21 Mayıs 2021 23:34

İspanya aşı olanlara kapısını açıyor

Koronavirüs aşılamasının yaygınlaşmasıyla birlikte İspanya hükümetinin aşı olan kişilere AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da dahil olmak üzere 7 Haziran itibariyle kapılarını açma kararı aldığı belirtildi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarını Covid-19 aşısı olmaları şartıyla 7 Haziran'dan sonra kabul edeceklerini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Madrid'de gerçekleşen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda konuşan Sanchez, turizmin geri dönüşünün İspanya'nın ekonomik toparlanmasının temel gücü olacağını belirterek, hangi ülkeden olduğuna bakılmaksızın tüm Covid-19 aşısı olan turistlere 7 Haziran'dan itibaren kapılarını açacaklarını söyledi. 

Sanchez ayrıca, 24 Mayıs'tan itibaren de tüm Koronavirüs riski düşük ülke vatandaşlarının negatif PCR testi ibraz ederek İspanya'yı ziyaret edebileceklerini ifade etti. 

Sanchez, Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto ve Sağlık Bakanı Carolina Darias ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, AB genelinde geçerli olacak dijital aşı sertifikasının tanıtımını yaptı. 

Sanchez sertifikaya ilişkin, "Bu bir pasaport veya zorunluluk değil, sadece hareketi kolaylaştıran bir mekanizma. Sertifika, yolcuların ülkeye varışta karmaşık kontrollerden geçmesini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak" dedi. 
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