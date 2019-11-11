Samanyolu Haber /Spor / İspanya Süper Kupası Arabistan'a taşınıyor /11 Kasım 2019 22:54

İspanya Süper Kupası Arabistan'a taşınıyor

İspanya Süper Kupası için gelir artırmaya yönelik yeni bir karar alındı. İki ülke futbol federasyonları arasında varılan anlaşma uyarınca 2020-2022 arasındaki 3 yıl boyunca İspanya Süper Kupası maçlarının Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verildi.

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İspanya futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.

Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.

İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları, 4'lü final şeklinde 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.

Kupada Valencia-Real Madrid maçının 8 Ocak, Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ise 9 Ocak'ta oynanacağı, kazanan takımların 12 Ocak'ta final yapacağı aktarıldı.

120 milyon Euro gelir elde edilecek

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon Euro ödeyecek.

Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının  organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin Euro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon Euro, kazanan kulübe ise 2 milyon Euro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.
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