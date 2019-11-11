İspanya Süper Kupası Arabistan'a taşınıyor

İspanya futbolunun gelirini artırmak için planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.





Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.





İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları, 4'lü final şeklinde 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde kentinde yapılacak.





Kupada Valencia-Real Madrid maçının 8 Ocak, Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ise 9 Ocak'ta oynanacağı, kazanan takımların 12 Ocak'ta final yapacağı aktarıldı.





120 milyon Euro gelir elde edilecek





İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon Euro ödeyecek.





Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin Euro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon Euro, kazanan kulübe ise 2 milyon Euro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.