İspanya'dan Koronavirüs günlerinde çocuklar için yeni karar...

İspanya’da çocukların sokağa çıkmasına yönelik yasak bir ay sonra kaldırılıyor.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Madrid, koronavirüs karantinasını uzatma kararı aldı ancak aynı zamanda bir aydan uzun bir sürenin sonunda İspanya'daki çocukların ilk kez evlerinden çıkmasına izin verilecek.





Ülkenin başbakanı Pedro Sanchez, 9 Mayıs'a kadar Covid-19 pandemisi nedeniyle OHAL’in devam edeceğini, ancak gençlerin 27 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kalkacağını söyledi.





Koronavirüs tedbirlerinde değişikliğe dair Sanchez, ayrıntıların hala uzmanlarla beraber kararlaştırılmasının gerekmesine rağmen, çocukların "günlük olarak bir süre evlerinden çıkmalarına izin verileceğini" söyledi.





Ülkede bugüne kadar Covid-19'a 195 bin 944 kişi yakalandı. Hastalıktan dolayı 20 bin 453 kişi yaşamını yitirirken 77 bin 357 kişiyse hastalığı atlattı.