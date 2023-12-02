İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla ölü var

MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDILAR





ABD'DEN YENİ BOMBALAR





İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.Ordudan yapılan açıklamada, karadan, havadan ve denizden Gazze’ye saldırılar düzenlendiği belirtildi.Son 24 saatte 400’den fazla yerin vurulduğu aktarılan açıklamada, bu sürede, savaş uçaklarının, İsrail’in daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus’a 50’den ziyade hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu iddia edildi.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişi öldüÖte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sivilleri güneye göçe zorluyorİsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki saldırılarda can kayıpları artırırken, sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı Arapça açıklamada, İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Şucaiyye, Zeytun ve Eski Şehir bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıklamıştı.Ordu ayrıca, İsrail’in daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus’a da 50’den ziyade hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.ABD, Gazze'deki katliam için İsrail'e yeni bombalar gönderdiABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi.ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.Uluslararası Kriz Grubunun kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane, söz konusu sevkiyata ilişkin, "Bu, Bakan (Anthony) Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor." dedi.Finucane, söz konusu mühimmatların "yer altı sığınaklarını patlatmak için" kullanıldığını belirterek, "Sorun şu ki, bombayı attığınızda o tünellerin üzerinde yüz binlerce sivilin bulunduğu devasa bir mülteci kampı var. Sivillere verilen zararı da hesaba katmalısınız." ifadelerini kullandı.Eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı ve Deniz Piyadeleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) subayı Mick Mulroy, "Bunlar, Afganistan ve Suriye'de açık, kentsel olmayan alanlarda yaptığımız savaşlarda tercih ettiğimiz silahlardır." dedi.ABD ayrıca İsrail'e yaklaşık adet 155 mm güdümlü 57 bin top mermisinin yanı sıra binlerce başka top mermileri ve çeşitli hafif silahlar da göndermişti.