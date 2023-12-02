İlginç iddia: AKP'nin İstanbul anketinden İmamoğlu çıktı

Yaklaşık 4 ay sonra düzenlenecek seçimlerde CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olması neredeyse kesinleşirken Cumhur İttifakı'nın adayı henüz belli değil. Odatv'nin haberine göre AKP'nin İstanbul için yaptırdığı ankette en yüksek oyu yüzde 34 ile İmamoğlu aldı.



Odatv'nin ulaştığı anketin sonuçlarına göre “İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i Ekrem İmamoğlu dedi. Yüzde 30’u “Fikrim yok” derken yüzde 11.7 de “Adaya göre” ifadesini tercih etti.



Ankette aday yoklaması yapan AKP'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun adı öne çıktı.



KOCA ÖNDE ÇIKTI



İstanbul geneli aday potansiyeli ölçümlerinde yüzde 40 “oy veririm” çıkan Bakan Koca’nın önde olduğu anlaşıldı. Ankette Koca’yı yüzde 29 “oy veririm” ile Murat Kurum takip ederken, yüzde 20 de Tevfik Göksu aldı.



YÜZDE 27 KURUM'U TANIMIYOR



Gençler arasında aday potansiyelinde öne çıkan isim Murat Kurum gözükürken, Kurum’u Fahrettin Koca takip etti. Ancak Murat Kurum adına “tanımıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 27 iken bu oranın Fahrettin Koca’da yüzde 13 olduğu görüldü.