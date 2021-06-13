Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’de Netanyahu dönemi sona erdi /13 Haziran 2021 21:21

İsrail’de Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.Netanyahu siyaset yapmaya devam edeceğini ve bir gün tekrar iktidara geleceğini söyledi.

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Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin güven oylaması İsrail Meclisi'nde yapıldı. Yeni kabine, 59'a karşı 60 vekilin oyu ile meclisin onayını aldı.

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip sekiz partiden oluşuyor.Başbakanlık koltuğunu devralacak ilk siyasi Yamina lideri Naftali Bennett, hükümetin bütün ülkeyi temsil edeceğini söyledi.

Bennett, İsrail'in yeminli düşmanı olarak nitelediği İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor. Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.
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