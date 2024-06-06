Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de UNRWA okulunu vurdu: 39 ölü /06 Haziran 2024 09:45

İsrail Gazze'de UNRWA okulunu vurdu: 39 ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekilmişti.

Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınanmıştı.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR"

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istenmişti.

açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu günlük katliamlara ve soykırıma katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılamaları çağrısında bulunulmuştu.
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