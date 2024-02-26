Samanyolu Haber /Gündem / İsrail ordusu Gazze planını açıkladı: Siviller tahliye edilecek /26 Şubat 2024 17:52

İsrail ordusu Gazze planını açıkladı: Siviller tahliye edilecek

İsrail, Ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin tamamen boşaltılması için plan hazırladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki sivillerin tahliye edileceği belirtildi. Ancak nereye ve ne şekilde tahliye edileceğine dair bir bilgi verilmedi.

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İsrail ordusunun Gazze’deki sivillerin tahliyesi için bir plan hazırladığı duyuruldu. Ancak nereye ve ne şekilde tahliye edileceğine dair bir bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun “Savaş Kabinesi’ne Gazze Şeridi’ndeki çatışma alanlarından nüfusun tahliyesi için bir plan sunduğu” belirtildi. Ancak planda sivillerin nereye ve nasıl tahliye edileceğine dair bir ayrıntı yer almadı.

Açıklama Mısır, Katar ve ABD’li “uzmanların” Katar’ın Doha kentinde yaptığı İsrail ve Hamas yetkililerinin de katıldığı görüşmeler sonrasında geldi. ABD arabuluculuk çabaları sonucunda “bir anlayışın” ortaya çıktığını açıklarken Hamas temsilcileri İsrail güçlerinin geri çekilmesinde ısrarcı olduklarını duyurdu. Netanyahu ise İsrail ordusunun çekilmesi talebini “hayal” olarak niteleyerek Refah’a kara operasyonunun Hamas üzerinde “topyekûn bir zafer” kazanmayı sağlayacağını söyledi. Netanyahu CBS Sunday’e verdiği röportajda Refah’a bir operasyon için “Eğer bir anlaşmaya varırsak bu biraz gecikecek ama olacak” ifadelerini kullandı. Netanyahu “Olması gerekiyor çünkü hedefimiz topyekûn zafer ve topyekûn zafere erişmeye yakınız, buna aylarca uzak değiliz, eğer bu operasyona başlarsak haftalar içinde elde ederiz” dedi.

Birleşmiş Milletler kurumları ise Gazze’deki insani krize dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini Gazze’nin kuzeyindeki gıda kıtlığının “insan eliyle üretilmiş bir felaket” olduğunu belirterek bunun giderilebileceğini söyledi. Lazzarini “Anlamlı yardıma erişim ve korumayı güvence altına alacak bir siyasi iradeyle açlık hâlâ önlenebilir” diye konuştu. Birleşmiş Milletler Gazze’nin kuzeyine yardımların iletilmesinde halen kısıtlamalarla karşılaşıldığını duyurdu.

İsrail’in Gazze’deki operasyonları ise sürüyor. Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre gece yarısı düzenlenen saldırılarda 92 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in düzenlediği operasyonlarda ölenlerin sayısı böylece 29 bin 692’ye ulaştı. Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında 1160 kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 250 kişi de rehin alınmıştı. Rehin alınlardan 130’unun Gazze’de olduğu belirtiliyor. İsrail bunlardan 31’inin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.
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