Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu /15 Kasım 2023 01:56

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım servisini bombaladı. Cenazelerin çıkarılmaması nedeniyle hastane avlusunda toplu mezar kazılmaya başladı.

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İsrail ordusu, Filistin'in Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastanenin vurulduğu anların videosunu yayınladı. İsrail ordusunun vurduğu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde hasar oluştuğu ve doktorların toz nedeniyle nefes almakta zorlandığı görüldü.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

KUVÖZDEN ÇIKARILAN 3 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı. Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

HASTANE AVLUSUNA TOPLU MEZAR KAZILIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde biriken cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olduğunu söyledi.

Kudra, "Bu nedenle sağlık ekipleri ve hastane yönetimi, cenazeleri avluya gömmek için toplu mezar açma kararı aldı. Kızılhaç'a da bunu bildirdik ve toplu mezar kazma çalışmaları başladı" dedi.

Ekiplerin, gönüllü sığınmacılarla, 100-120 naaşı kefenlemeye çalıştığını, bir başka ekibin de toplu mezar kazdığını aktaran Kudra, defin işlemlerinin birkaç saat sürebileceğini dile getirdi.

Halihazırda hastanede 650 hasta ve yaralı, 500 ila 600 sağlık personeli, 5 bin ila 7 bin sığınmacı bulunduğunu aktaran Kudra, hastanedeki yaşam koşullarının iyice kötüleştiğini, jeneratörleri çalıştırmak için gereken elektrik ve yakıtın olmayışı nedeniyle suyun sınırlı bir şekilde hastane yerleşkesinde kalan bir kuyudan elle çekildiğini ifade etti.

Yiyeceklerin de tamamen tükendiğini belirten Kudra, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına yardım, ablukanın kaldırılması ve yakıt tedariki çağrısında bulundu.
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