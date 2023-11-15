İsrail, Şifa Hastanesi’ne yönelik askeri operasyon başlattı

İsrail ordusu, günlerdir çok sayıda Filistinlinin sığındığı ve abluka altında tutulan El Şifa Hastanesi'ne yönelik operasyon başlattığını açıkladı.
Açıklamada, El Şifa Hastanesi'nin bir bölümünde "Hamas'a karşı hassas ve hedefe yönelik" operasyon başlatıldığı, bunun "istihbari bilgilere dayalı" yapıldığı söylendi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medyadaki açıklamasında, "bu tesise ve hassas duruma uygun olarak eğitilen tıbbi ekipler ve Arapça konuşan görevlilerin" de operasyonda yer aldığı açıklandı.
İsrail ordusu "Hamas'ın canlı kalkan olarak kullandığı sivillere zarar verilmemesinin" hedeflendiğini ileri sürdü.
Öte yandan İsrail ordusu hastanede olduğunu ileri sürdüğü Hamas militanlarının "teslim olması" çağrısını yaptı.
Geçtiğimiz saatlerde İsrail, hastanenin altında Hamas'a ait bir üs bulunduğu iddiasını yinelemişti. ABD Savunma Bakanlığı da dün ilk kez bu iddiayı destekleyen bir açıklama yapmıştı.
Filistin Yönetimi: El Şifa baskını 'insanlığa karşı suç'
Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, hastane içerisine operasyon düzenleyen İsrail'i "insanlığa karşı yeni bir suç" işlemekle suçladı.
Filistin haber ajansı Wafa'ya açıklama yapan El Kaila, "El Şifa'daki sağlık personelinin, hastaların ve sığınan insanların hayatlarından işgal güçleri sorumludur" dedi.
El Şifa Hastanesi'ne yönelik baskın, görgü tanıklarına göre sabah saatlerinde yüzlerce askerin ve tankların hastane yerleşkesine girmesiyle başladı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "hassas ve hedefe yönelik bir operasyon yaptıklarını" söylemişti.
İsrail hastanenin altında Hamas'a ait üs ve silah deposu olduğunu iddia ediyor. Hastanedeki sağlık çalışanları ve doktorlar ise içeride Hamas'a ait askeri bir varlık olmadığını söylüyor.
İsrail'in baskın yaptığı El Şifa Hastanesi'nde kaç kişi sığınıyor?
Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'da binlerce kişinin sığındığı biliniyor. Ancak tahminler farklılık gösteriyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 hasta ve 400 personelin yanı sıra 3 bin sivilin hastanede bulunduğunu aktardı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise en az 2300 kişinin halen hastanede olduğunu, bunların 650'sinin hastalar, 200-500 arası personel ve 1500'ünün sivil olduğunu söyledi.
Hamas, İsrailli askerlerin Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne başlattığı operasyonda "tüm sorumluluğun ABD Başkanı Joe Biden'da olduğunu" savundu.
Reuters'ın haberine göre baskın sonrası ilk açıklamasını yapan Hamas, Beyaz Saray'ın, İsrail'in El Şifa Hastanesi'ne yönelik iddialarına verdiği desteğin operasyona yeşil ışık yaktığını belirtti.
İsrail, hastanenin altında Hamas'a ait bir askeri üs olduğunu ileri sürüyordu. Dün ilk kez Beyaz Saray ve Pentagon bu iddiaların arkasında durarak, bu yönde istihbarata sahip olduklarını iddia etmişti.