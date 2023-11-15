İsrail, Şifa Hastanesi’ne yönelik askeri operasyon başlattı





İsrail ordusu, günlerdir çok sayıda Filistinlinin sığındığı ve abluka altında tutulan El Şifa Hastanesi'ne yönelik operasyon başlattığını açıkladı.





Açıklamada, El Şifa Hastanesi'nin bir bölümünde "Hamas'a karşı hassas ve hedefe yönelik" operasyon başlatıldığı, bunun "istihbari bilgilere dayalı" yapıldığı söylendi.





İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medyadaki açıklamasında, "bu tesise ve hassas duruma uygun olarak eğitilen tıbbi ekipler ve Arapça konuşan görevlilerin" de operasyonda yer aldığı açıklandı.





İsrail ordusu "Hamas'ın canlı kalkan olarak kullandığı sivillere zarar verilmemesinin" hedeflendiğini ileri sürdü.





Öte yandan İsrail ordusu hastanede olduğunu ileri sürdüğü Hamas militanlarının "teslim olması" çağrısını yaptı.





Geçtiğimiz saatlerde İsrail, hastanenin altında Hamas'a ait bir üs bulunduğu iddiasını yinelemişti. ABD Savunma Bakanlığı da dün ilk kez bu iddiayı destekleyen bir açıklama yapmıştı.



