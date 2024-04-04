“İsrail yardım çalışanlarımızı sistematik olarak, araç araç hedef aldı”





World Central Kitchen geçen ay İspanyol yardım kuruluşu Open Arms ile işbirliği içinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden bir deniz koridoru aracılığıyla Gazze'nin kuzeyinde açlık çeken insanlara gıda yardımı taşımaya başlamıştı. Andres, daha önce yaptığı açıklamada, yardım kuruluşunun İsrail ordusu, Arap ülkeleri ve diğerleriyle yakın koordinasyon içinde olduğunu söylemişti.

Videolu röportajda konuşan Andres, kurucusu olduğu World Central Kitchen yardım grubunun İsrail ordusuyla açık bir iletişim içinde olduğunu ve İsrail'in, yardım çalışanlarının hareketlerini bildiğini söyledi.Andres, "Bu sadece bombayı yanlış yere attığımız bir kötü şans durumu değildi. İsrail Savunma Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olmasak bile, hiçbir demokratik ülke ve hiçbir ordu sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alamaz" dedi.Yardım görevlileri, Gazze'ye deniz yoluyla getirilen 100 ton gıdanın boşaltılmasına nezaret ettikten kısa bir süre sonra konvoylarının vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu olaydan "büyük üzüntü" duyduğunu belirtirken Başbakan Benyamin Netanyahu, olayın kasıtlı olmadığını söylemişti.Jose Andres, yardım konvoyuna üçten fazla saldırı düzenlenmiş olabileceğini, ekibiyle birlikte Gazze'de olması gerektiğini ancak farklı nedenlerle "Gazze'ye tekrar dönemediğini" söyledi.Salı günü Başkan Joe Biden ile görüşen Andres, ABD'ye savaşı durdurmak için daha çaba sarfetmesi çağrısı yaptı ve "ABD, Başbakan Netanyahu'ya bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini söylemek için daha fazlasını yapmalı" dedi.WCK tarafından yapılan açıklamada, aralarında Filistinliler ile ABD ve Kanada çifte vatandaşının da bulunduğu işçilerin WCK logolu iki zırhlı araç ve bir başka araçla seyahat ettikleri belirtildi.Avustralya, İngiliz ve Amerikan vatandaşları, konvoylarının vurulması sonucu hayatını kaybeden yedi World Central Kitchen yardım görevlisi arasında bulunuyor.World Central Kitchen, yardım konvoyunun Gazze'ye deniz yoluyla getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttıktan sonra Deyr el-Belah deposundan ayrılırken vurulduğunu bildirmişti.Birleşmiş Milletler'e göre Ekim ayından bu yana Gazze'de en az 196 insani yardım çalışanı öldürüldü. Hamas, daha önce İsrail'i yardım dağıtım alanlarını hedef almakla suçlamıştı.Biden ölümler karşısında "öfkelendiğini ve kalp kırıklığı içinde olduğunu" söylemişti. ABD, Netanyahu'nun saldırıların kasıtlı olmadığı yönündeki iddiasının yanında yer aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, World Central Kitchen kuruluşunda çalışan yedi kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili olarak İsrail'in hızlı bir soruşturma yürüttüğünü görmek istediğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, olağan basın brifinginde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım çalışanlarını ve sahadaki tüm sivilleri korumak için daha iyi koordinasyon önlemleri alması gerektiğini söyledi.Miller, "Hatayı nasıl yaptıkları gerçekten önemli değil. Günün sonunda, orada insani yardım ulaştırmaya çalışan yedi yardım görevlisi öldü. Dolayısıyla bu trajediye yol açan sebep ne olursa olsun, IDF'nin içinde gerçekleşen hata ne olursa olsun, bu kabul edilemez" dedi.Miller ayrıca yardım görevlilerinin ölümüne neden olan saldırının ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasını kolaylaştıracak bir yüzer iskele hazırlama çabalarını etkilemeyeceğini belirtti.