İsrail'de aşılama sırası çocuklara geldi

sol.org.tr'de yer alan habere göre İsrail'de 12-15 yaş arası çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Ülkede 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor.





İsrail Sağlık Bakanlığı 12-15 yaş arası çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına başlanıldığını duyurdu.





İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ayrıca bugün yaptığı açıklamada 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.





Edelstein beş ay önce enfeksiyon oranlarının zirvede olduğu dönemde İsrail'de 10 bin aktif vaka bulunduğunu, bu sayının dün itibariyle 4 olduğunu söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen ay yaptığı açıklamada yoksul ülkelerde sağlık çalışanları aşılanamamışken zengin ülkelerde çocukların aşılanmasını ahlaki bir çöküş diye nitelemişti.