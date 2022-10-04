Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Ukrayna ile ilgili 'kırmızı çizgi' açıklaması /04 Ekim 2022 20:16

İsrail'den Ukrayna ile ilgili 'kırmızı çizgi' açıklaması

Ukrayna yönetimine Moksova karşısında yardım ettiklerini açıklayan Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, 'kırmızı çizgi' hatırlatması da yaptı.

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Ukrayna'nın Rusya karşısındaki savaşına yardım ettiklerini ifade eden İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky'in bu yardımı 'kırmızı çizgileri' aşmadan yaptıklarını belirttiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ülkesinin, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Michael Brodsky, ancak İsrail'in ulusal güvenlik çıkarları gereği "kırmızı çizgileri" geçmeyeceğini söyledi.

Brodsky, "İsrail aktif olarak Ukrayna'ya yardım ediyor, ancak kırmızı çizgileri aşmadan" ifadelerini kullandı.
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