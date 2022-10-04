İsrail'den Ukrayna ile ilgili 'kırmızı çizgi' açıklaması

Ukrayna'nın Rusya karşısındaki savaşına yardım ettiklerini ifade eden İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky'in bu yardımı 'kırmızı çizgileri' aşmadan yaptıklarını belirttiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ülkesinin, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ülkesinin, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Michael Brodsky, ancak İsrail'in ulusal güvenlik çıkarları gereği "kırmızı çizgileri" geçmeyeceğini söyledi.Brodsky, "İsrail aktif olarak Ukrayna'ya yardım ediyor, ancak kırmızı çizgileri aşmadan" ifadelerini kullandı.