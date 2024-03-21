İsrail'e ihracat artışta: Patronlardan yanıt yok, şirket müdürü AKP'li vekil 'bilmiyorum' dedi

Gazze’de soykırım devam ederken İsrail’e ihracat Şubat'ta yüzde 20,7 arttı, Ocak'ta 41 milyon dolarlık gıda sevk edildi. Gemiler çelik, silah parçası, çimento ve dikenli tel gibi vahşete "malzeme" olabilecek yükleri taşırken "Ticareti kesin" haykırışlarına Ankara sessiz kaldı. Ticareti sürdüren şirketlere de çağrılar arttı.





Resmi verilere rağmen şirketler ticaretin devam etmediğini ileri sürdü.





Karar'dan Merve Şişman'ın haberine göre, MÜSİAD "İsrail ile ticaret iddiaları mesnetsiz. Filistin’de zulüm varken kimsenin ateşe yakıt taşıyacağına inanmıyoruz" açıklaması yaptı. Sanko Holding’e bağlı Çimko da çimento ürünlerinde İsrail’in ihracat ağlarında bulunmadığını savundu. Akçansa, Nuh Çimento, Limak, Tosyalı Grup, Zorlu Grup ve İçdaş ise gazetenin konuya ilişkin soruları karşısında geri dönüş yapmadı.





Ocak ayında yüzde 18,5 düşen ihracat Şubat ayında yeniden yüzde 20,7 artarak 422,2 milyon dolara ulaştı. Neredeyse 41 milyar dolarlık gıda sevkiyatının yapıldığı İsrail’e gemiler aynı zamanda çelik, çimento, silah parçası, dikenli tel ve daha bilinmeyen birçok malzemeyi vahşete taşıyorlar.





SANKO, SOCAR, Pamukkale Kablo, Eren Holding, İÇDAŞ, Zorlu Holding, Tosyalı, Limak Holding, Akçansa, Nuh Çimento ve Eyvap İsrail ile ticarette dikkat çeken şirketlerden oldu. İddialara göre, bu şirketlere ticaret yapan şirketlerin tekstil, enerji, kablo, çimento, inşaat, demir-çelik, radar cihazları, çelik dikenli tel, silah parçaları, hava taşıtlarını fırlatma aksamları sektöründe faaliyet gösteriyor.





SANKO müdürü AKP'li vekil: Bilgi sahibi değilim

Karar’a konuşan AKP Adıyaman Milletvekili olan ve aynı zamanda Adıyaman SANKO Tekstilde Müdürlük yapan Hüseyin Özhan “SANKO, 1904 yılından itibaren 100 yılı aşkındır faaliyette bulunuyor. SANKO’nun tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, çimento ve yapı gibi 30’a yakın sektörde çalışması var. 32 senedir tekstilin içindeyim. Adıyaman tekstil firmasında yapılan işleri Bursa İnegöl’e ve Gaziantep’e gönderiyoruz. SANKO Holding’in markası olan Çimko Çimento’nun İsrail’e ihracat yaptığına dair birtakım iddiaları sosyal medyada gördüm. Çimento kısmına uzak olduğum için ihracat yapılıp yapılmadığına dair bilgi sahibi değilim. Sektör çok geniş, ben sadece üretim fabrikasında müdürlük yapıyorum. Burada hazırladığımız tekstil ürünleri direkt olarak İsrail’e göndermiyoruz. Eğer başka yollardan ihracat yapılıyorsa buna dair bir bilgi sahibi değilim” dedi.





İhracat savaş öncesi hacme ulaştı

İsrail’e ihracat savaşın başladığı dönemlerde 462 milyon dolara yakındı. Ekim’de 328 milyon dolara geriledi. Kasım’da da 301 milyon dolar seviyesinde seyretti. Türkiye Ocak ayında İsrail’i hedef ülkeler arasından çıkarmasına rağmen Şubat ayındaki artışla beraber ihracat neredeyse savaş öncesi hacme ulaştı. Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 34,5 artarak 429 milyon dolara çıkmıştı. Ocak ayında yüzde 18,5 düşen ihracat Şubat ayında yeniden yüzde 20,7 artarak 422,2 milyon dolara ulaştı. Diğer yandan, İsrail Tarım Bakanlığı’nın kayıtlarına göre Türkiye, Ürdün ile birlikte 7 Ekim’den bu yana İsrail’e en çok sebze ve meyve gönderen ilk iki ülke oldu.





ÇİMKO'dan 'ihracat yok' iddiası

Çimko Çimento Karar’a yaptığı açıklamada “Çimko fabrikalarımızda üretimini gerçekleştirdiğimiz klinker ve çimento ürünlerimizi, farklı bölgelerdeki 20’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Ancak, bölgede yaşanan durum nedeniyle İsrail ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almamaktadır” ifadelerini kullandı.





Akçansa, Limak, Tosyalı, Zorlu, İÇDAŞ, Evyap, Nuh Çimento'dan yanıt yok

İsrail'le ticareti devam eden; Akçansa, Nuh Çimento, Limak, Tosyalı Holding, İÇDAŞ ve Zorlu Holding, Evyap Holding konuyla ilgili sorulan soruları cevapsız bıraktı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye’nin gri çimento ihracatında ABD’den sonra en çok ihracat yaptığı ülke İsrail.





Socar petrol, Zorlu elektrik sağlıyor

İsrail’in elektrik tedarikçisi Zorlu Enerji’nin yüzde 25 oranında ortak olduğu Dorad Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, İsrail’in en büyük özel sektör enerji santrali ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyor. Bu elektrik santrali, İsrail Savunma Bakanlığı, havacılık ve uzay sanayii, bankalar, sanayi şirketleri ve İsrail’deki birçok şirkete elektrik sağlıyor.





İsrail’in petrol ihtiyacınınsa yüzde 60’ı Azerbaycan ve Kazakistan tarafından karşılanıyor. Azerbaycan petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Türkiye’ye gelip Ceyhan Limanı’ndan tankerler ile İsrail’e taşınıyor. SOCAR, İsrail’e her gün 44 bin varil petrol gönderiyor ve İsrail, ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan tedarik ederken işlenmiş petrolü de SOCAR’a ait STAR Rafineri’den alıyor.