İsrailli hacker ekibi, 33 ülkede başkanlık seçimlerine müdahale etti

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, önde gelen 30 medya grubunun birlikte çalışarak İsrail merkezli bir hacker ekibini ortaya çıkardığını ve bu grubun bilgisayar korsanlığı ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaparak dünya genelinde 33 başkanlık seçimine müdahale ettiğini yazdı.







İddia, aralarında Fransa’dan Le Monde, Almanya’dan Der Spiegel, İsrail’den Haaretz ve İspanya’dan El Pais gibi tanınmış gazetelerde çalışanların yer aldığı 30 farklı medya kuruluşunun ortak çalışmasında paylaşıldı. “Team Jorge” adı verilen gruba sızan üç gazeteci, ekibi yönettiği öne sürülen Tal Hanan ve diğer kişilerle görüşmeler yapıp gizlice kaydetti.





İSTİHBARAT AJANSLARI VE ŞİRKETLERE HİZMET VERDİ

Independent Türkçe’nin aktardığına göre bu görüşmelerde, İsrail’de özel kuvvetlerden emekli 50 yaşındaki Hanan’ın sağladığı hizmetlerin Afrika, Güney Amerika, Orta Amerika, ABD ve Avrupa’da farklı istihbarat ajansları, siyasi kampanya kuruluşları ve özel şirketler tarafından kullanıldığı iddia edildi.





Haberde, Team Jorge’nin Advanced Impact Media Solutions (AIMS) adlı bir yazılım kapsamında Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve YouTube gibi farklı platformlarda yaklaşık 30 bin sahte hesabı yönettiği savunuldu. Araştırmada, ekibin bu yazılımdaki bot hesaplar üzerinden farklı bilgisayarları hackleyerek bilgi çaldığı ve dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.





33 BAŞKANLIK SEÇİMİNE MÜDAHALE ETTİLER, 27’SİNDE BAŞARILI OLDULAR

Haberde, Temmuz-Aralık 2022’de gizli kaydedilen görüşmelerden birinde “Jorge” lakaplı Hanan’ın, grubun faaliyetlerine ilişkin şunları söylediği aktarıldı: “Afrika’daki bir seçimle ilgili çalışmalarımız var. Yunanistan’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekiplerimiz var. İpuçlarını takip ediyoruz. Bugüne dek 33 başkanlık seçiminde faaliyet gösterdik, bunlardan 27’sinde de başarılı olduk.”





Ayrıca Hanan’ın seçimlere müdahale faaliyetleri için 6 milyon Euro ila 15 milyon Euro para talep ettiği de bildirildi. Hanan’ın ekibinde finans, sosyal medya, psikolojik savaş ve seçim kampanyalarında uzman olan ve eskiden hükümete ait birimlerde çalışmış kişilerin yer aldığı da öne sürüldü. Buna göre Team Jorge’nin farklı ülkelerde 6 ofisi ve 100’den fazla çalışanı olduğu iddia edildi.





EKİBİ YÖNETEN ŞİRKET, İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI İLE BAĞLANTILI

Öte yandan Hanan’ın bazı dezenformasyon faaliyetlerini, CEO’su olduğu Demoman şirketi üzerinden yaptığı da öne sürüldü. Haberde, söz konusu şirketin İsrail Savunma Bakanlığı’yla bağlantılı olduğu ifade edildi. Bakanlık, Guardian’ın yorum talebini reddetti.





Guardian’ın iletişime geçtiği Hanan, Team Jorge’nin faaliyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddederken, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Görüşmelerden bazılarına katılan Hanan’ın kardeşi Zohar ise “Hayatım boyunca kanunları çiğnemedim” dedi.