İşsizliği azaltan TÜİK bu işe ne diyecek?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan ayına ilişkin aylık istatistik bültenini yayımladı. Verilerde pandemi döneminin başından sonuna dek kayıtlı işsiz sayısındaki azalma dikkat çekti. Geçen yıl nisan ayında 3 milyon 639 bin olan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bu nisan ayında 2 milyon 910 bine geriledi. Böylece İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda yüzde 19 azalmış oldu.







Pandeminin ilk aylarında sokağa çıkma yasaklarının ve iş bulma ümidinin yok olması nedeniyle aktif iş arayan insan sayısındaki azalma gündeme gelmişti. İŞKUR’da da son 1 yıldaki azalma bu nedenle şaşırtmadı. Ancak önceki yıl değil de, son aylara bakıldığında tablo netlik kazanıyor. Buna göre mart ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 664 bin kişiydi.





İŞKUR’un verilerine göre Nisan ayı içinde 100 bin 369 kayıtlı işsiz işe yerleştirildi. Vatandaşlar İŞKUR’a gidip hiç kayıt açtırmasaydı kayıtlı işsiz sayısının iş yerleştirmeler sayesinde düşmesi beklenirdi. Ancak hesaplamalara göre 346 bin kişi İŞKUR’a giderek iş arama kaydı açtırdı. Böylece sadece nisan ayı içinde kayıtlı işsiz sayısı 246 bin kişi arttı. Başka bir ifadeyle Nisan ayı içinde günde ortalama 11 bin 533 kişi İŞKUR’a kayıt oldu.





Birgün’de yer alan haberde işsizliğin boyutu bu şekilde ortaya çıkarken, işsizlik maaşı ise herkese çıkmıyor. İŞKUR verilerine göre Ocak-Mart arasındaki 3 aylık dönemde 276 bin 256 kişi işsizlik maaşına başvurmasına rağmen sadece 82 bin 955 kişi işsizlik maaşına hak kazanabildi