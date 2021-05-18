Cadı avında TSK bilançosu

Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlar kapsamındaki hukuksuz işlimler devam ediyor. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri’nden 5 bin 887, Deniz Kuvvetleri’nden 3 bin 644, Hava Kuvvetleri’nden bin 147 olmak üzere toplam 10 bin 678 personel hakkında soruşturma devam ediyor.

Bununla birlikte Kara, Hava, Deniz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil olmak üzere toplam 29 bin 444 personel TSK’dan ihraç edildi.





16 BİN 409 ASKERİ ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ





TR724'ün haberine göre 16 bin 409 askeri öğrencinin de TSK ile ilişiği kesilmiş durumda bulunuyor. 3 bin 310 kişi geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, bin 632 TSK mensubunun açıkta bulunduğu öğrenildi.





Geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel sayısında ise Jandarma Genel Komutanlığı başı çekiyor. Verilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 bin 249, Kara Kuvvetleri’nden 325, Deniz Kuvvetleri’nden 220, Hava Kuvvetleri’nden 449, Sahil Güvenlik’ten 51, Genelkurmay Başkanlığı’ndan 2 ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan ise 14 olmak üzere toplam 3 bin 310 kişi.





BİN 623 TSK MENSUBU AÇIKTA







Kara Kuvvetleri’nden 3 bin 221, Deniz Kuvvetleri’nden 884, Hava Kuvvetleri’nden 2 bin 36 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Açığa alınan kişilerin kuvvet komutanlıklarına göre sayısı ise şu şekilde; Kara Kuvvetleri’nden bin 8, Deniz Kuvvetleri’nden 207, Hava Kuvvetleri’nden 408 olmak üzer toplam bin 623 kişi.