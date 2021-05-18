Erdoğan Sedat Peker olayına el koydu!

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ









Yayınladığı videolarla Saraya yakın isimleri topa tutan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Sedat Peker gündemi sarsmaya devam ediyor.





Yayınlanan ilk üç videoya kadar sessiz kalan iktidar sözcüleri ve medyası , dördüncü videoda iddiaların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelmesi ile telaşlandılar.





Sedat Peker 5 videoda da Saraya yakın isimler Mehmet Ağar , Tolga Ağar, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Pelikancıları hedef tahtasına koysa da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dikkatli bir dil kullanıyor.









Erdoğan ile Sedat Peker bir dönem AKP'nin trol isimlerinden Taha Ün'ün düğününde bir araya gelmişti... Beylerbeyi Sarayı'ndaki düğünde sohbete katılanlar arasında İHH Başkanı Bülent Yıldırım da yardı











Özellikle Erdoğan'ı ve Devleti koruduğunu ve ne kadar sevdiğinin altını sürekli çizen Peker, sıklıkla 'Erdoğan iyi ama çevresi kötü' ' Erdoğan'ın çevresindekiler onun gerçekleri görmesini engelliyor' mesajı veriyor.





Hatta bir cümlede ekonomik kriz yüzünden intihar edenlerden bahsedip bunun sorumlularını Saray efrafı olduğunu ima ediyor .





Peker'in 5 videoda da sıklıkla bahsettiği konulardan biri de kendisini arayan aracıların varlığı . Bu aracıların Sarayın duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini anlatan Peker , Tolga Ağar'ın AKP'de önemli bir göreve getirlmesine de tepki gösteriyor.





Açıklamalarda fazla detay verilmese de Erdoğan'a yakın isimlerin Sedat Peker'i konuşmaktan vaz geçirmeye çalışacakları bir sır değil. Çünkü Erdoğan ile Sedat Peker arasında aracı olabilecek bir çok kişi var. Anlaşılan bu güne kadar aracılar Sedat Peker'i durdurmaya yetmedi.





Sonunda Erdoğan da dayanamadı ve üstü kapalı da olsa kürsüden Peker'e mesaj gönderdi, AKP iktidarının "suç örgütlerini ülkenin başına musallat olmaktan çıkardığını" iddia eden Erdoğan isim vermeden Sedat Peker'in açıklamalarına tepki gösterdi





Ortaya atılan iddialarla ilgili konuşmayan Erdoğan "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadeleri ile suçu yine muhalefete attı.





Peki bu açıklamalar tarışmaların önünü alacak mı?





Erdoğan bu açıklamalar ile tarışmanın gideceği yerin farkında olduğunu gösterdi. Hem Sedat Peker'e ince bir sus mesajı verdi hem de yangının önüne bir set çekmek istedi. Şimdi başta Erdoğan olmak üzere AKP çevrelerinin alacağı tavır hala net değil





Erdoğan başında bulunduğu hükümetin İçişleri Bakanı hakkında ortaya atılanlara daha fazla sessiz mi kalacak yoksa 'Ey Sedat Peker' diye başlayan cümleler kurmaya başlayacak mı?





Bir de merak edilen hemen her konuda açıklama yapan, tweet atan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan bir açıklama gelecek mi? Videolarda adı geçen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Pelikancılar daha ne kadar suskun kalacak,





Bir de Cumhur İttifakı ile ilgili her konuda konuşan Bahçeli'nin de sessizliği dikkat çekici. Topa girer mi girmez mi bilinmez ?





Zannımca bu soruların cevabı Sedat Peker'in bundan sonraki tavrına bağlı. Bugüne kadar aracıların telkinlerine karşı kulak tıkayan Peker, videolarına devam eder mi? Yoksa Erdoğan'ın mesajını alıp susar mı? Onu zaman gösterecek.