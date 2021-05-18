Millet İttifakı'nda ibre Kılıçdaroğlu'na dönüyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan az bir süre kala Millet İttifakı cephesindeki tartışmalar hızlandı. “Ortak uzlaşı sağlanırsa aday olurum” açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “ittifakın ortak adayı olma ihtimalinin güçlendiğine” dikkat çekiliyor. İYİ Parti’de, “Genel Başkan Meral Akşener’in bu kez aday olmak istemediği” belirtilirken “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması durumunda İYİ Parti tabanının da destekleyeceği” konuşuluyor. CHP’de ise bu duruma, “Belediyeleri yeniden AKP’ye bırakamayız” gerekçesiyle itiraz edilerek başkanların aday olması durumunda “bir sonraki yerel seçimlerde partinin güç kaybedebileceği” vurgulanıyor.





HDP ETKİSİ…

Öte yandan Millet İttifakı’nda bu seçimlerde her parti seçmeninin onay verebileceği bir aday üzerinde uzlaşmanın önemli olduğu dillendiriliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun hem yakın çevresine hem de Akşener’e, “HDP seçmeninin Yavaş’ın adaylığına sıcak bakmayacağını ilettiği” ileri sürülüyor. İmamoğlu’nun aday olması halinde ise “bu kez HDP seçmeninden oy alınacağı ancak AKP ve MHP seçmeninden destek görülemeyeceğine” işaret ediliyor. Hem belediye başkanları olması nedeniyle “yerel siyasetteki dengeleri de elinde tutmayı amaçlayan hem de her kesime hitap edebilecek bir adayın Erdoğan’ın karşısına çıkması gerektiğinde hemfikir olan Millet İttifakı’nın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığında uzlaşabileceğinin” de altı çiziliyor. Millet İttifakı’nda bu nedenle ibrenin son günlerde “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına çevrildiğine” dikkat çekiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu gerekçeyle “Uzlaşı sağlanırsa aday olurum” açıklamasını yaptığı, Akşener’in de “adaylık konusunda tıkaç olmayacağını ifade ettiği” konuşuluyor.