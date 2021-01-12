İşsizlik Fonu'nda 28 milyar TL eridi

İşsizlik Sigortası Fonu artan işsizlik maaşı ödemelerinin etkisi ile 2020'de 28 milyar TL azaldı. Aralık sonu itibariyle toplam fon varlığı 103,2 milyar TL’ye geriledi.





8 Ocak itibarıyla Fon Varlığı 99,9 milyar lira oldu. Böylelikle toplam fon varlığı 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar TL’nin altına indi.







İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN PAYI AZALDIĞI HÂLDE





2020’de İşsizlik fonunun gelirleri 38,3 milyar TL oldu. Giderler ise 66,6 milyar TL’ye ulaştı. 2019'da işsizlik ödeneğinin toplam giderdeki payı yüzde 27,4 iken, 2020’de yüzde 12,6'ya kadar geriledi.





Büyük oranda salgın bağlantılı olan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin toplamı 34 milyar TL’yi buldu.



