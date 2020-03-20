İşsizlikte patlama: 4 gençten 1'i işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına dair iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomik kriz gençleri işsiz ve umutsuz bıraktı.





15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı yüzde 13,7'ye çıkarken, tarım dışı işsizlik 3,1 puanlık artış ile yüzde 16 oldu.







İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak, 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu.





15-64 yaş grubunda ise işsizlik 2018'e kıyasla 2,8 puan artışla yüzde 14'e, tarım dışı işsizlik ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1'e yükseldi.





HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ!





15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak yüzde 25,4'ı tırmandı. Gençlerde istihdam oranı 1,9 puan azalarak yüzde 33,1'e geriledi oldu.





Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti





2019 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 18,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.





İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.